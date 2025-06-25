Мерц заявил, что в ближайшие дни состоится встреча «коалиции желающих»

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны «коалиции желающих» встретятся через видеосвязь «в ближайшие дни» для координации своих действий. Об этом сообщает Суспільне в среду, 25 июня.

«Мы знаем, что Россия недостаточно сильна, чтобы атаковать НАТО в целом. Но мы просто не знаем, не проверят ли они когда-нибудь нашу обороноспособность. И никто не должен решаться атаковать НАТО, нигде», — отметил Мерц во время саммита НАТО.

Реклама

В то же время он отметил, что не стоит беспокоиться за будущее Альянса, поскольку президент США Дональд Трамп подтвердил свою поддержку пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне.

10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц посетили Украину для встречи коалиции решительных.

27 марта в Париже состоялся саммит «коалиции желающих», где обсуждали в частности развертывание «гарантийных сил» на территории Украины.

Эммануэль Макрон предложил отправить силы обеспечения из некоторых государств в «определенные стратегические места» Украины. Согласно предложению Франции и Британии, эти войска должны действовать как «сдерживающий фактор» после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной и не будут размещены на передовой.