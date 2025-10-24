На заседании «коалиции желающих », которое состоялось в пятницу, 24 октября, в Лондоне, участники согласовали новый план поддержки Украины, содержащий пять ключевых направлений для энергетической и военной помощи, сообщает Суспільне .

Об этом заявил британский премьер Кир Стармер, отметив, что коалиция готова усилить давление на российского диктатора Владимира Путина как на поле боя, так и на его военную экономику, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

Он также добавил, что союзники разработали конкретный план действий до конца года.

В частности, план предусматривает:

российские нефть и газ должны быть сняты с глобальных рынков,

разблокирование замороженных российских активов в пользу Украины,

усиление противовоздушной обороны Украины,

усиление давления на Владимира Путина,

продолжение работы над гарантиями безопасности для Украины.

«Мы объявляем сейчас также увеличение программы в Британии для того, чтобы предоставить Украине 5 000 новых ракет многоцелевого назначения. Это предоставляет также рабочие места в Белфасте и в других городах страны. И это укрепляет ПВО Украины на зиму», — сказал Стармер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи «коалиции желающих» заявил, что его страна в ближайшие дни передаст Украине дополнительные ракеты Aster, новые тренировочные программы и новые самолеты Mirage.

24 октября в Лондоне состоялась встреча стран «коалиции желающих», на которой присутствовал Владимир Зеленский.

Инфографика: NV

19 октября украинский президент отмечал, что поручил дипломатам подготовить новую встречу стран «коалиции желающих» в ближайшее время.

Предыдущая встреча состоялась 4 сентября в Париже. Тогда в ней приняли участие представители из 38 стран. На саммите участники обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве, а также скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности.