Из пяти пунктов. «Коалиция желающих» согласовала новый план поддержки Украины — Стармер
Коалиция желающих согласовала новый план поддержки Украины (Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS)
На заседании «коалиции желающих», которое состоялось в пятницу, 24 октября, в Лондоне, участники согласовали новый план поддержки Украины, содержащий пять ключевых направлений для энергетической и военной помощи, сообщает Суспільне.
Об этом заявил британский премьер Кир Стармер, отметив, что коалиция готова усилить давление на российского диктатора Владимира Путина как на поле боя, так и на его военную экономику, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.
Он также добавил, что союзники разработали конкретный план действий до конца года.
В частности, план предусматривает:
- российские нефть и газ должны быть сняты с глобальных рынков,
- разблокирование замороженных российских активов в пользу Украины,
- усиление противовоздушной обороны Украины,
- усиление давления на Владимира Путина,
- продолжение работы над гарантиями безопасности для Украины.
«Мы объявляем сейчас также увеличение программы в Британии для того, чтобы предоставить Украине 5 000 новых ракет многоцелевого назначения. Это предоставляет также рабочие места в Белфасте и в других городах страны. И это укрепляет ПВО Украины на зиму», — сказал Стармер.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи «коалиции желающих» заявил, что его страна в ближайшие дни передаст Украине дополнительные ракеты Aster, новые тренировочные программы и новые самолеты Mirage.
24 октября в Лондоне состоялась встреча стран «коалиции желающих», на которой присутствовал Владимир Зеленский.
19 октября украинский президент отмечал, что поручил дипломатам подготовить новую встречу стран «коалиции желающих» в ближайшее время.
Предыдущая встреча состоялась 4 сентября в Париже. Тогда в ней приняли участие представители из 38 стран. На саммите участники обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве, а также скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности.