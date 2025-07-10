Основа будущего контингента в Украине. Франция и Британия увеличат численность экспедиционных сил до 50 000

По словам президента Макрона, партнерство CJEF «придаст надежности и прочности европейскому столбу НАТО на оперативном уровне, (Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic)

Власти Франции и Британии намерены увеличить до 50 тысяч человек количество экспедиционных сил (CJEF) — они могут стать основой для будущих сил, которые будут находиться в Украине в рамках «коалиции желающих».

Об этом 10 июля сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

«Мы повышаем уровень этой совместных сил с бригады до армейского корпуса, то есть до 50 000 человек, которые могут быть задействованы в крупных операциях», — заявил он во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на военной базе Нортвуд.

Как уточнил Макрон, эти войска, которые могут быть «увеличены в пять раз» от нынешнего числа, будут иметь костяк, сформированный вокруг Франции и Великобритании и «способный объединить других европейских партнеров».

По словам президента Франции, партнерство CJEF «придаст надежности и прочности европейскому столпу НАТО на оперативном уровне, а также укрепляет стратегическую автономию Европы».

Как рассказали Le Figaro в Елисейском дворце силы CJEF теперь будут называться Совместными французско-британскими силами и уже играют «важную роль в организации коалиции желающих».

«В нее входят около тридцати стран, которые могут развернуть силы по обеспечению перемирия в Украине после его заключения, чтобы удержать Россию от начала нового наступления», — заявили чиновники.

Кроме того, силы CJEF могут стать «ядром планирования сил обеспечения безопасности, которые могут быть развернуты в Украине в рамках перемирия, когда оно будет заключено», подытожили в Елисейском дворце.

«Коалиция желающих» — это объединение европейских государств, которые взяли на себя обязательства поддерживать Украину в условиях полномасштабной войны. Инициатива предусматривает, в частности, возможное развертывание миротворческого контингента. О создании коалиции 2 марта 2025 года объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Возможная отправка иностранных войск в Украину — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале говорил, что для обеспечения мира в Украине необходимо 100 тысяч миротворцев и что по его поручению военные разработали карту, которая показывает реальную потребность в иностранных войсках для обеспечения мира в стране.

В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он «готов и хочет» направить британские войска в Украину для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

Газета The Guardian сообщила, что Британия и Франция планируют развернуть европейские силы в Украине численностью до 30 тысяч военных, которые могут быть сосредоточены на воздушной и морской обороне.

В конце марта агентство AP писало, что европейские чиновники рассматривают ряд вариантов введения миротворцев в Украину, один из которых предусматривает развертывание значительного количества войск в центре Украины — вдоль Днепра и «подальше от линии фронта».

27 марта в Париже состоялся саммит «коалиции желающих», где обсуждалось в частности развертывание «гарантийных сил» на территории Украины

10 июля британский министр обороны Джон Хили заявил, что Лондон готов отправить своих солдат в Украину для укрепления режима прекращения огня с Россией в рамках реализации планов «коалиции решительных».