Семейное фото во время Конференции по восстановлению Украины (URC2025) в Риме, Италия, 10 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Remo Casilli)

Лидеры «коалиции желающих» по итогам онлайн-встречи в четверг, 10 июля, договорились о создании штаб-квартиры в Париже, а также заявили о завершении подготовки планов будущего контингента в Украине.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон присоединились к встрече из штаб-квартиры в Нортвуде. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони и другие лидеры присоединились к Конференции по восстановлению Украины в Риме.

Реклама

Как сообщили в британском правительстве, лидеры обсудили последние планы и более широкие усилия по поддержке Украины.

Лидеры проинформировали о разведывательных визитах их представителей в Украину, чтобы лучше понять, как силы после прекращения огня могут лучше всего помочь «восстановить силы и огневую мощь украинских войск и обеспечить уверенность в последующие годы».

Также известно, что оперативный штаб в Париже будет работать под руководством Великобритании и Франции и будет осуществлять надзор за всеми тактическими и оперативными мероприятиями.

В заявлении сказано, что после развертывания сил в Киеве также будет создана координационная группа, которую возглавит британский офицер. Ожидается, что после прекращения боевых действий силы будут развернуты для: восстановления сухопутных войск; обеспечения гарантий безопасности в небе и поддержания безопасности в море.

Британское правительство добавило, что во время встречи лидеры осудили жестокие атаки главы Кремля Владимира Путина на украинские города и игнорирование мирных переговоров и подтвердили свою решимость продолжать оказывать давление на Кремль для прекращения незаконных атак на украинские города.

В совместном заявлении лидеры коалиции в очередной раз повторили, что «ничем не спровоцированное и незаконное вторжение Путина в Украину является вопиющим нарушением Устава ООН и угрозой безопасности». Также они подчеркнули свою непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

«Прошло четыре месяца с тех пор, как Украина согласилась на полное и безусловное прекращение огня. За это время Россия усилила нападения на гражданское население Украины, убив более 700 человек и ранив более 3500 в результате самых интенсивных авиаударов вторжения на сегодня», — добавляется в заявлении лидеров «коалиции желающих».

Лидеры поддержали дальнейшие мирные переговоры между Украиной и Россией, «высоко оценив усилия президента [США Дональда] Трампа по налаживанию мирного процесса, который поддерживают Соединенные Штаты и другие близкие партнеры».

Они также повторили, что сильные украинские вооруженные силы являются главной гарантией суверенитета и безопасности Украины. «Коалиция» подтвердила договоренность о предоставлении Украине не менее 40 миллиардов евро военной поддержки в 2025 году для укрепления Сил безопасности и обороны Украины — в соответствии с обязательством, взятым НАТО в 2024 году.

«Первоочередным приоритетом поддержки является усиление интегрированной системы противовоздушной обороны Украины. Лидеры также договорились о дальнейшей поддержке для сдерживания российских массированных атак беспилотников и увеличения финансирования производства перехватчиков беспилотников», — сказано в сообщении.

Лидеры подчеркнули важность обеспечения фискальной и экономической поддержки Украины.

Группа также согласилась, что пока продолжается российская агрессия, они будут уделять первоочередное внимание тому, чтобы «Украина получила военную и финансовую поддержку, необходимую ей для самозащиты в этой борьбе».

«Коалиция желающих» — это объединение европейских государств, которые взяли на себя обязательства поддерживать Украину в условиях полномасштабной войны. Инициатива предусматривает, в частности, возможное развертывание миротворческого контингента. О создании коалиции 2 марта 2025 года объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

С тех пор состоялось несколько встреч, однако конкретных решений пока не было принято.