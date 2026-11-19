Энди Бернем на заседании Коалиции желающих в Берлине объявит о новой помощи Украине (Фото: Sean Gallup/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем, являющийся сопредседателем заседания Коалиции желающих в Берлине , объявит о новом пакете помощи Украине на сумму 260 млн фунтов стерлингов (около 342 млн долларов). В пакет войдут дальнобойные дроны, способные преодолевать расстояние более 1000 км.

Об этом говорится в сообщении британского правительства в четверг, 19 ноября.

Украина получит более 1000 таких дальнобойных беспилотников для усиления защиты от российских атак. Дроны, предоставляемые Великобританией, способны нести тяжелые боеголовки и уничтожать цели одним ударом.

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«Это позволит Украине бить по военным производственным объектам и другим законным военным целям далеко за линией фронта», — говорится в сообщении.

В британском правительстве также отметили, что расстояние в 1000 км равно расстоянию от Лондона до Берлина.

«Великобритания сделает всё возможное, чтобы Украина могла защитить себя от шквала атак России и систематических ударов по критически важной инфраструктуре. И эта поддержка не только помогает им [украинцам] на поле боя, но и обеспечивает рабочие места и возможности здесь, дома», — заявил глава правительства Энди Бернем.

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в октябре Великобритания также начала поставлять Украине дополнительные легкие многоцелевые ракеты, говорится в правительственном сообщении. Такие ракеты оказались чрезвычайно эффективными против российских реактивных беспилотников, и сейчас, по информации британских партнеров, Украина сбивает около 70% реактивных дронов по сравнению с 30% в начале сентября.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где состоятся встреча Коалиции желающих и переговоры с представителями США при участии европейцев.

Міжнародний союз понад 30 країн світу, створений задля розробки та забезпечення гарантій безпеки для України в разі припинення активних бойових дій / Инфографика: NV

Предыдущее заседание Коалиции состоялось 24 августа в Киеве. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем тогда подтвердил предоставление Украине технологии для производства крылатых ракет Storm Shadow.