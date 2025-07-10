К встрече «коалиции желающих» в Риме впервые присоединились представители Соединенных Штатов — спецпредставитель президента по вопросам Украины Кит Келлог , а также сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

Об этом в четверг, 10 июля, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Сегодня в Риме продолжение нашего формата безопасности „коалиции желающих“, сейчас идет встреча. Впервые к встрече в таком формате присоединились представители Соединенных Штатов», — написал он.

«Коалиция желающих» — это объединение европейских государств, которые взяли на себя обязательства поддерживать Украину в условиях полномасштабной войны. Инициатива предусматривает, в частности, возможное развертывание миротворческого контингента. О создании коалиции 2 марта 2025 года объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

С тех пор состоялось несколько встреч, однако конкретных решений пока не было принято.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с Келлогом в Риме. Спецпредставитель президента США входит в состав американской делегации, которая участвует в Международной конференции по восстановлению Украины, которая проходит в столице Италии 10−11 июля.

Президент Украины сообщил, что во время встречи с Келлогом обсудил поставки оружия и усиление ПВО. По словам Зеленского, они также говорили о закупке оружия в США, совместном оборонном производстве и локализации в Украине. Кроме этого, среди тем было усиление санкций на Россию.