«У нас есть план». Макрон и Стармер призвали партнеров усилить давление на РФ санкциями для достижения мира

Стармер отметил, что объединенные усилия будут иметь «решающее значение» (Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи участников «коалиции желающих» отметили необходимость усиления давления на российского диктатора Владимира Путина путем введения новых санкций.

Об этом сообщает Le Monde.

Стармер подчеркнул, что совместные усилия должны быть направлены на достижение мира, в частности через принуждение Путина к участию в переговорах. По его словам, именно скоординированное международное давление будет играть ключевую роль в этом процессе.

Президент Франции в своем выступлении также поддержал призывы к усилению давления на Кремль. Кроме этого, Стармер и Макрон заявили, что планы относительно будущих сил прекращения огня «готовы».

«У нас есть план, который готов к реализации и запуску в течение нескольких часов после [подписания] соглашения о прекращении огня», — сказал Макрон, а Стармер подтвердил, что план рассматривается в долгосрочной перспективе.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что к встрече «коалиции желающих» в Риме впервые присоединились представители Соединенных Штатов — спецпредставитель президента по вопросам Украины Кит Келлог, а также сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

«Коалиция желающих» — это объединение европейских государств, которые взяли на себя обязательства поддерживать Украину в условиях полномасштабной войны. Инициатива предусматривает, в частности, возможное развертывание миротворческого контингента. О создании коалиции 2 марта 2025 года объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

С тех пор состоялось несколько встреч, однако конкретных решений пока не было принято.