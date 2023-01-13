Коалиция стран для передачи танков Украине уже существует — канцелярия Дуды 13 января, 23:12 Танк Leopard в Словакии, 19 декабря (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что международная коалиция для передачи Украине танков фактически уже существует.

Об этом сообщат PAP со ссылкой на интервью Шрота радио Plus.

«Коалиция стран-союзников, в рамках которой должны быть реализованы эти мероприятия, фактически уже функционирует», — сказал он.

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Шрот сообщил, что об участии в этой коалиции уже заявили Финляндия, Великобритания, а также Дания.

«Поэтому мы можем говорить о широкой коалиции, и немецкие политики должны это принимать во внимание», — подчеркнул он.

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Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

В этот же день правительство Великобритании подтвердило, что планирует отправить Украине Challenger 2 для защиты от российской агрессии.

Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» танков Leopard.

13 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2.