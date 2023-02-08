Коалиция ракет большой дальности заставит Россию отступить из Украины — Зеленский 8 февраля, 16:56 Владимир Зеленский (Фото:Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Коалиция ракет большой дальности поможет заставить Россию отступить из Украины. Об этом во время выступления перед парламентом Великобритании заявил президент Владимир Зеленский в среду, 8 февраля.

По его словам, «коалиция танков уже в действии» — украинские военные учатся руководить Challenger 2 в Британии.

«Осталась коалиция ракет большой дальности. Это позволит нам заставить зло полностью отступить из нашей страны, уничтожив его укрытие в глубине оккупированных территорий. И дело не только в оружии. Мы вместе доказали, что мир действительно помогает тем, кто смело защищает свободу. И этим прокладывает путь к новой истории. Истории мира, умеющего быстро прийти на помощь», — цитирует президента Интерфакс-Украина.

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О неанонсированном визите Зеленского в Британию сообщили на Даунг-стрит утром. Он провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком и встретится с королем Чарльзом ІІІ. Также ожидается, что Лондон объявит о расширении программы тренировок, которая охватит пилотов истребителей и морскую пехоту, и о предоставлении Украине дальнобойного оружия. Ранее CNN писал, что британские чиновники готовы предоставить аналоги ракет ATACMS.