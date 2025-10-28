Зеленский заявил о создании коалиции поддержки энергосектора Украины: первое заседание состоится в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время состоится заседание коалиции поддержки энергетического сектора Украины (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании коалиции поддержки энергетического сектора Украины. Первое заседание состоится в ближайшее время.

«Недавно, после многих массовых атак по Украине, по нашей энергетике, по логистике, водоснабжению, газоснабжению, не только электричество было под ударами… Недавно было принято решение организовать такую коалицию поддержки энергетического сектора Украины», — отметил Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Давидом ван Веелом во вторник, 28 октября, пишет Интерфакс-Украина.

Реклама

Украинский президент отметил, что создание такой коалиции уже поддержали Норвегия, Нидерланды, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам Зеленского, заседание коалиции состоится в ближайшее время в видеоформате. На нем будут обсуждаться вызовы, с которыми столкнулась Украина после российских обстрелов, а также то, где необходима помощь.

«Мы говорим о различных трансформаторах, о различных видах турбин, не буду вдаваться в детали, газовые и т. д. , и также мы говорим об импорте газа…», — отметил Зеленский.

Ранее журнал The Economist, анализируя операцию Кремля, направленную на то, чтобы «погрузить Украину в темноту», писал, что российский диктатор Владимир Путин усилил воздушные удары по энергосистеме Украины накануне зимы, чтобы разделить страну на две части, сделать восток непригодным для жизни.

В материале отмечается, что Путин пытается уничтожить Украину, нанося удары по электросетям, центральному отоплению и газоснабжению по мере приближения зимних холодов.

28 октября в Министерстве энергетики сообщили, что РФ атаковала объекты энергетической инфраструктуры Черниговской и Донецкой областей.

Также 27 октября россияне атаковали энергообъекты в Сумской и Черниговской областях.

28 октября Давид ван Веел во время пребывания в Киеве заявил, что Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку энергетической инфраструктуры Украины.