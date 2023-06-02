Зеленский рассказал, с кем Киев обсуждает создание «коалиции Patriot»

2 июня, 15:17
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Зеленский рассказал о новой инициативе Украины (Фото:ОП)

Зеленский рассказал о новой инициативе Украины (Фото:ОП)

Создание «коалиции Patriot» обсуждается с теми странами, которые входят в «авиационную коалицию».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции со своим эстонским коллегой Аларом Карисом в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

«Я приехал с этой инициативой (в Молдову — ред.). У нас были очень важные разговоры с Германией, Данией, Нидерландами. Я говорил в основном со странами, с которыми мы говорили об авиационной коалиции. Нам точно это надо. Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно», — пояснил он.

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Зеленский добавил, что задача сил украинской ПВО — 100-процентное поражение вражеских целей.

«Наша задача — не 70, 75% поражения, а 100%. Да, это амбициозная цель, она очень непроста», — признал украинский президент.

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После этого, как Украина получила от партнеров ЗРК Patriot, у Сил обороны страны появилась возможность сбивать баллистические ракеты, которыми войска РФ атакуют, в частности, Киев.

С мая войска РФ обстреливают Киев практически каждую ночь, пытаясь определит место расположения, в частности, батареи Patriot.

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29 мая оккупанты поменяли тактику, ударив по Киеву баллистическими ракетами Искандер в полдень. Все 11 ракет удалось сбить. В Воздушных силах ВСУ заявили, что в украинской столице работал Patriot.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Владимир Зеленский ЗРК Patriot Война России против Украины ПВО Украины

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