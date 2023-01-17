Министры обороны Британии, Польши и стран Балтии проведут встречу, чтобы убедить Германию передать Украине танки — Guardian 17 января, 21:31 Танк Leopard в Словакии, 19 декабря (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Главы Минобороны Великобритании, Польши и стран Балтии проведут встречу в четверг, 19 января, чтобы убедить Германию передать Украине немецкие танки Leopard 2, сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Встреча так называемой «коалиции Леопардов» пройдет за день до заседания министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии, где будут обговариваться будущие поставки оружия в Украину.

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По данным СМИ, цель встречи — «поощрить немцев» на передачу танков, если до этого Берлин не примет никакого решения о поставках в Украину.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

16 января глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна направит в Украину эскадрон танков Challenger 2.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже пять стран готовы передать ВСУ танки Leopard, но ждут решение Германии. Ранее Bloomberg сообщал, что Германия на этой неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2 до встречи в формате Рамштайн 20 января.