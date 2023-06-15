«Важные новости о „птичьей коалиции“». Резников подвел итоги Рамштайна 15 июня, 18:02 Алексей Резников принял участие в 13-м заседании Рамштайна в Германии (Фото:Резников Алексей / Facebook)

Как сообщает Интерфакс-Украина, во время брифинга Резников заявил, что доволен результатами Рамштайна, потому что «услышал очень важные новости о так называемой Bird Coalition, или коалиции истребителей Fighter Jet Coalition».



Видео дня

По словам главы Минобороны, союзники Украины пообещали, что начнут обучение украинских пилотов и будут вместе «строить консорциум истребителей».



«Он [консорциум] начнется с F-16 с Нидерландами и Данией, к которым присоединятся другие страны. А также услышали хорошие новости от наших шведских партнеров о том, что у нас будет возможность тестировать, просто тестировать их возможности», — сообщил министр.

Резников добавил, что «абсолютно уверен», что коалиция истребителей будет работать так же, как и коалиции танков, ПВО, артиллерии и РСЗО.

15 июня в Брюсселе прошло 13-е заседание в формате Рамштайн, в котором участвуют более 50 стран-партнеров Украины.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились по меньшей мере восемь стран Европы, ее возглавили Нидерланды и Дания.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что постарается ускорить их поставки.