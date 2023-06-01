«Услышал мощную поддержку». Партнеры пообещали присоединиться к коалиции истребителей F-16 — Зеленский 1 июня, 19:57 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Большое количество стран поддержали коалицию истребителей F-16 для Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время брифинга в Молдове, 1 июня, он подчеркнул, что Украина нуждается в современных истребителях.

«Нам нужны современные истребители. И вы это прекрасно знаете. Это не просто часть нашего контрнаступления, это вопрос защиты нашего неба, логистики, и, прежде всего, народа Украины», — заявил он.

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Он также добавил, что у РФ пока есть преимущество в небе, однако партнеры уже работают над решением этого вопроса.

«Сегодня нам сложно, у нас нет современных истребителей, поэтому у РФ преимущество в небе, но мотивация все равно сильнее, поэтому я уверен в нашей победе. Я благодарен, что партнеры услышали нас. Пока у нас не будет истребителей, нам нужно больше Patriot. Вот и ответ. Поэтому нам нужна коалиция Patriot. Что касается коалиции истребителей: для нас очень важно, чтобы главную роль сыграли США, если мы говорим про F-16. Все-таки это их истребители. Но сегодня я услышал мощную поддержку, большое количество стран и большое количество истребителей», — подытожил он.

Инфографика: NV

16 мая 2023 года советник министра обороны Украины Юрий Сак сообщил об обращении украинской стороны к странам-партнерам с просьбой передать от 40 до 50 самолетов F-16 чтобы сформировать три-четыре эскадрильи.

В тот же день Великобритания, Нидерланды и Франция объявили, что создают «коалицию истребителей» для предоставления Украине F-16

19 мая президент США Джо Байден поддержал международную коалицию и стребителей для Украины.

В тот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

25 мая после завершения Рамштайна министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.