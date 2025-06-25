Норвегия закупит для Украины партию дронов на 552 млн евро

Как сообщает правительство Норвегии, дроны стали играть важную роль в военных действиях страны-агрессора РФ против Украины (Фото: Армія дронів / Facebook)

Власти Норвегии выделят 6,5 млрд норвежских крон (в районе 552 млн евро) на закупку дронов и дроновых технологий у украинских и других европейских производителей.

Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе канцелярия премьер-министра страны Йонаса Гара Стере и в Минобороны Норвегии

«Дроны играют важную роль в борьбе Украины за свою оборону. Они важны как для защиты критически важной инфраструктуры, так и для использования на передовой. Вклад Норвегии значительно усилит способность Украины осуществлять необходимые наблюдения и операции с помощью дронов», — заявил Стере.

Как сообщает правительство страны, дроны стали играть важную роль в военных действиях страны-агрессора РФ против Украины.

Норвегия официально присоединилась к Коалиции по развитию дронов в апреле и ранее заявила о своем намерении увеличить поддержку украинской оборонной промышленности и закупку дронов для Украины. Это первая крупномасштабная закупка дронов напрямую у иностранных производителей. Это соответствует одной из целей, лежащих в основе решения, принятого в марте этого года Стортингом (норвежским национальным собранием) об увеличении поддержки Украины на 2025 год на 50 млрд норвежских крон (около 2,8 млрд евро — ред.)", — завили чиновники.

Кроме того, в правительстве Норвегии сообщили что уделяют приоритетное внимание удовлетворению военных потребностей на основе того, что Украина сама определяет как наиболее важное — к примеру, ПВО, дроны, артиллерия и закупка оборонного оборудования у украинских компаний.

«Финансирование закупки беспилотных летательных аппаратов поможет создать независимый потенциал сдерживания Украины, который также будет важен после достижения потенциального мирного соглашения. (…) Мы продолжим направлять нашу поддержку на обеспечение морской безопасности, противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и автономных систем. Мы также будем уделять приоритетное внимание оказанию поддержки в закупке оборонного оборудования у украинских производителей и сотрудничеству стран Северной Европы и Прибалтики в области оснащения и обучения новых украинских воинских частей», — сказал министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

Коалиция дронов для Украины — что известно

Коалиция дронов была создана в феврале 2024 года во время 19-й встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

До вступления Норвегии в состав коалиции, совместно возглавляемой Великобританией и Латвией, входили 17 стран-партнеров, которые поставляют Украине дроны.

10 декабря 2024 года заместитель главы Минобороны Великобритании Люк Поллард заявил, что коалиция дронов с начала 2025-го начнет поставки десятков тысяч беспилотников в Украину.

9 января 2025 года британский министр обороны Джон Гили заявил, что Великобритания и другие союзники Украины передадут официальному Киеву 30 тысяч FPV-дронов после заключения контрактов на $55,35 млн в рамках коалиции.

9 февраля министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что местные правоохранители проводят расследование относительно незаконного экспорта дронов в Украину. Сообщалось, что речь идет о проекте Nemesis, который организует ассоциация Skupina D. Чехия присоединилась к коалиции дронов для Украины в июле 2024 года.

16 февраля к международной коалиции дронов для Украины присоединилась Норвегия.

24 марта в пресс-службе Министерства обороны Украины сообщили, что в Коалициидронов приняли решение о выделении 20 млн евро на закупку разведывательных беспилотников тактического уровня для Сил обороны Украины.

28 мая власти Бельгии и Турции решили присоединиться к международной коалиции дронов для Украины, которую возглавляют Латвия и Великобритания — и общее количество участников достигло 20.

25 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство — в том числе ракет и дронов.