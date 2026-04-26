Санду заявила, что Молдова готова присоединиться к Коалиции решительных

26 апреля, 17:53
Google Читайте NV в Google
Президент Молдовы Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве 26 апреля (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Молдовы Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве 26 апреля (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Молдова готова присоединиться к Коалиции решительных. Об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье, 26 апреля, сообщает Европейская правда.

«Мы обсуждали с украинской командой, как именно это может произойти, учитывая нашу нейтральность. Однако, мы уже помогали, в частности по разминированию», — отметила Санду.

Реклама

Она также подчеркнула, что Молдова готова работать над конкретными программами в рамках Коалиции решительных.

Майя Санду приехала в Украину 26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.

Читайте также:
Может ли Россия создать буферную зону в Винницкой области на границе с Приднестровьем, как предостерег Палиса — BBC News Украина

Владимир Зеленский отметил, что обсудил со своей коллегой вопросы безопасности, трансграничного сотрудничества, защиты и развития инфраструктуры, энергетики, а также совместное движение в Евросоюз.

24 февраля в Киеве проходило заседание Коалиции решительных, в котором приняли участие 36 представителей разных стран в офлайн и онлайн форматах. Во время встречи обсуждали помощь Украине и дальнейшее давление на Россию.

NV
Инфографика: NV
Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Молдова Майя Санду Владимир Зеленский Коалиция желающих

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies