КНР: Попытки исключить китайские компании из проектов по созданию сетей 5G самоубийственны Сегодня, 14:47 44 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Запад подозревает китайских производителей в шпионаже ЕРА

Посол КНР в ЕС Чжан Мин назвал попытки исключить китайских производителей из проектов по созданию сетей 5G самоубийственными и отверг все подозрения в шпионаже против Huawei.

По словам Чжан Мина, подобные попытки являются самоубийственными и приведут к "серьезным последствиям для глобального экономического и научного сотрудничества".

"Бессмысленно клеветать, подвергать (китайских производителей – Ред.) дискриминации, давлению и принуждению…Сейчас кто-то делает все возможное, чтобы сфабриковать шпионскую историю с Huawei", - цитирует посола Financial Times.

США и их союзники лоббируют разнообразные запреты на продукцию китайских технологических гигантов (ZTE, Нuawei) обвиняя их в шпионской активности и краже государственных секретов.

В декабре в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана как минимум с 2018 года. Ваньчжоу отпустили, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США.

Ответ Китая не заставил себя долго ждать: китайские правоохранители в отместку задержали трех граждан Канады по подозрению в "угрозе национальной безопасности".

11 января Польское агентство государственной безопасности задержало сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже.

По данным СМИ, правительство Германии может исключить Huawei из конкурса по разработке сетей 5G

