КНР: Попытки исключить китайские компании из проектов по созданию сетей 5G самоубийственны
Посол КНР в ЕС Чжан Мин назвал попытки исключить китайских производителей из проектов по созданию сетей 5G самоубийственными и отверг все подозрения в шпионаже против Huawei.
По словам Чжан Мина, подобные попытки являются самоубийственными и приведут к "серьезным последствиям для глобального экономического и научного сотрудничества".
"Бессмысленно клеветать, подвергать (китайских производителей – Ред.) дискриминации, давлению и принуждению…Сейчас кто-то делает все возможное, чтобы сфабриковать шпионскую историю с Huawei", - цитирует посола Financial Times.
США и их союзники лоббируют разнообразные запреты на продукцию китайских технологических гигантов (ZTE, Нuawei) обвиняя их в шпионской активности и краже государственных секретов.
В декабре в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана как минимум с 2018 года. Ваньчжоу отпустили, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США.
Ответ Китая не заставил себя долго ждать: китайские правоохранители в отместку задержали трех граждан Канады по подозрению в "угрозе национальной безопасности".
11 января Польское агентство государственной безопасности задержало сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже.
По данным СМИ, правительство Германии может исключить Huawei из конкурса по разработке сетей 5G