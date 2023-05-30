КНДР запустит военный спутник для наблюдения за армией США — Reuters 30 мая, 06:31 Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты (Фото:KCNA via REUTERS)

Северная Корея в июне запустит свой первый военный разведывательный спутник для прямого наблюдения за военной деятельностью США. Южная Корея и США начали крупнейшие в истории военные учения.

Об этом сообщает Reuters.



Вооруженные силы Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки начали крупнейшие в истории военные учения. Они направлены на улучшение оперативной совместимости и готовности союзников противостоять угрозам с КНДР.

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Представитель Центральной военной комиссии правящей Трудовой партии Северной Кореи заявил, что совместные военные учения США и Южной Кореи требуют от Пхеньяна «средств, способных собирать информацию о военных действиях противника в режиме реального времени».