Самый мощный запуск с 2017 года. КНДР заявила об успешном испытании крупнейшей в своей истории ракеты

25 марта, 07:17
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Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями (Фото:KCNA via REUTERS)

Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями (Фото:KCNA via REUTERS)

Северная Корея объявила об успешном испытании крупнейшей в своей истории межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-17.

Как сообщает AFP со ссылкой на государственное агентство Северной Кореи KCNA, это первый с 2017 года случай, когда Пхеньян запустил самые мощные ракеты высокой дальности.

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Агентство допускает, что ракета поднялась выше и дальше, чем любая из предыдущих МБР, испытанных ядерной страной, включая ту, которая была предназначена для нанесения ударов по материковой части США.

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Отмечается, что правитель КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями, которые обеспечили готовность его страны к продолжению конфронтации с США.

На фото государственных СМИ диктатор, одетый в свою обычную черную кожаную куртку и темные солнцезащитные очки, шагает по взлетно-посадочной полосе перед огромной ракетой, а на других снимках он радуется и празднует пуск с армейским высшим начальством в униформе.

Hwasong-17 была впервые представлена ​​в октябре 2020 года и названа аналитиками «ракетой-монстром». Ранее ее испытания были неудачными. Новый запуск возмутил соседей КНДР, а также США.

«Ракета, запущенная в международном аэропорту Пхеньяна, поднялась на максимальную высоту 6248,5 км и пролетела расстояние 1090 км за 4052 секунды, прежде чем точно поразить заданную зону в открытых водах» в Японском море, сообщает KCNA.

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В течение января 2022 года КНДР активизировала испытания, запустив девять ракет.

Несмотря на санкции КНДР заявляет об успехах своей ядерной программы и продолжает искать материалы и технологии за рубежом, в том числе с помощью совместных научных исследований.

Из-за запусков ракет неоднократно собирался Совбез ООН. В августе 2021 года из отчета Международного агентства по атомной энергетике стало известно, что КНДР вероятно возобновила работу атомного реактора в Йонбене — центре ядерной программы страны.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   КНДР Ким Чен Ын Северная Корея Ракета

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