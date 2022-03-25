Самый мощный запуск с 2017 года. КНДР заявила об успешном испытании крупнейшей в своей истории ракеты 25 марта, 07:17 Цей матеріал також доступний українською Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями (Фото:KCNA via REUTERS)

Северная Корея объявила об успешном испытании крупнейшей в своей истории межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-17.



Как сообщает AFP со ссылкой на государственное агентство Северной Кореи KCNA, это первый с 2017 года случай, когда Пхеньян запустил самые мощные ракеты высокой дальности.

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Агентство допускает, что ракета поднялась выше и дальше, чем любая из предыдущих МБР, испытанных ядерной страной, включая ту, которая была предназначена для нанесения ударов по материковой части США.

Отмечается, что правитель КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями, которые обеспечили готовность его страны к продолжению конфронтации с США.

На фото государственных СМИ диктатор, одетый в свою обычную черную кожаную куртку и темные солнцезащитные очки, шагает по взлетно-посадочной полосе перед огромной ракетой, а на других снимках он радуется и празднует пуск с армейским высшим начальством в униформе.

Hwasong-17 была впервые представлена ​​в октябре 2020 года и названа аналитиками «ракетой-монстром». Ранее ее испытания были неудачными. Новый запуск возмутил соседей КНДР, а также США.

«Ракета, запущенная в международном аэропорту Пхеньяна, поднялась на максимальную высоту 6248,5 км и пролетела расстояние 1090 км за 4052 секунды, прежде чем точно поразить заданную зону в открытых водах» в Японском море, сообщает KCNA.

В течение января 2022 года КНДР активизировала испытания, запустив девять ракет.

Несмотря на санкции КНДР заявляет об успехах своей ядерной программы и продолжает искать материалы и технологии за рубежом, в том числе с помощью совместных научных исследований.

Из-за запусков ракет неоднократно собирался Совбез ООН. В августе 2021 года из отчета Международного агентства по атомной энергетике стало известно, что КНДР вероятно возобновила работу атомного реактора в Йонбене — центре ядерной программы страны.

