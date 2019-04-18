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КНДР требует от США сменить госсекретаря Помпео на переговорах

Сегодня, 11:28
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КНДР требует от США сменить госсекретаря Помпео на переговорах - фото

REUTERS/Luisa Gonzalez

КНДР требует заменить Помпео кем-то "осторожным и зрелым"

Северная Корея требует, чтобы США выбрали нового главного переговорщика вместо госсекретаря Майка Помпео.

Об этом заявил Квон Чон Гын, которого СМИ называют главой департамента в МИД КНДР по вопросам Северной Америки, сообщает Yonhap.

По словам северокорейского чиновника, переговоры заканчиваются безрезультатно всякий раз, когда Помпео "сует в них своей нос".

Он также обвинил Помпео в непонимании позиции Пхеньяна и в результате чего переговоры о денуклеаризации стали "запутанными".

"Я опасаюсь, что если Помпео вновь будет участвовать в этих переговорах, то переговоры зайдут в тупик", - заявил чиновник.

Он добавил, что для переговоров требуется кто-то более "осторожный и зрелый".

По данным некоторых СМИ, Пхеньяну не понравилось заявление Помпео о том, что США планируют завершить переговоры с КНДР к концу 2019 года.

Напомним, второй саммит КНДР - США прошел в Ханое 27-28 февраля. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно во время второго дня саммита. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.

По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.

В КНДР опровергли слова Трампа, заявив, что Пхеньян сделал "реалистичное предложение".

Теги:   США Майк Помпео КНДР

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