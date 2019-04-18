КНДР требует от США сменить госсекретаря Помпео на переговорах
Северная Корея требует, чтобы США выбрали нового главного переговорщика вместо госсекретаря Майка Помпео.
Об этом заявил Квон Чон Гын, которого СМИ называют главой
департамента в МИД КНДР по вопросам Северной Америки, сообщает Yonhap.
По словам северокорейского чиновника, переговоры заканчиваются безрезультатно всякий раз, когда Помпео "сует в них своей нос".
Он также обвинил Помпео в непонимании позиции Пхеньяна и в результате чего переговоры о денуклеаризации стали "запутанными".
"Я опасаюсь, что если Помпео вновь будет участвовать в этих переговорах, то переговоры зайдут в тупик", - заявил чиновник.
Он добавил, что для переговоров требуется кто-то более "осторожный и зрелый".
По данным некоторых СМИ, Пхеньяну не понравилось заявление Помпео о том, что США планируют завершить переговоры с КНДР к концу 2019 года.
Напомним, второй саммит КНДР - США прошел в Ханое 27-28 февраля. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно во время второго дня саммита. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.
По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.
В КНДР опровергли слова Трампа, заявив, что Пхеньян сделал "реалистичное предложение".