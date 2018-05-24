КНДР пригрозила сорвать встречу с Трампом: Или переговоры, или ядерное противостояние

Согласно предварительным договоренностям, переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына должны состояться 12 июня в Сингапуре

КНДР пересмотрит свои планы относительно саммита с участием Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в том случае, если Вашингтон продолжит придерживаться "незаконных и возмутительных действий".

Об этом в четверг, 24 мая, заявила заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

"Встретятся ли США с КНДР в зале заседаний или столкнуться с нами в ядерном противостоянии - это полностью зависит от решения и поведения США", - цитирует заявление МИД Yonhapnews.

В Пхеньяне добавили, что "в случае, если США оскорбят нашу добрую волю и продолжат свои незаконные и возмутительные действия, наше верховное руководство пересмотрит свои планы относительно саммита КНДР-США".

Напомним, Северная Корея отменила переговоры высокого уровня с южной стороной, назначенные на 16 мая, из-за военных маневров США и Южной Кореи.

Позже руководство КНДР заявило, что по тем же причинам встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа может не состояться.

Согласно предварительным договоренностям, исторический саммит двух лидеров должен состояться 12 июня в Сингапуре.

27 апреля Ким Чены Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, формально продолжающейся с 1953 года.