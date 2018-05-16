КНДР пригрозила отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына

Руководство Северной Кореи заявило о том, что встреча руководителя КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа может не состояться.

Об этом передает ВВС.

Сообщается, что причиной может стать требование к Северной Кореи отказаться от ядерного оружия.

"Если от нас и дальше в одностороннем порядке будут требовать отказаться от ядерного оружия, то интерес к переговрам быстро угаснет, и мы будем готовы отменить встречу руководителей США и КНДР", - заявил заместитель главы МИД КНДР Ким Кай Гван.

Ранее Северная Корея отменила переговоры высокого уровня с южной стороной, назначенные на 16 мая, из-за военных маневров США и Южной Кореи.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян. По итогам визита Северная Корея отпустила на волю трех американских граждан.

После возвращения Помпео из КНДР президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.

По данным СМИ, лидер Северной Кореи согласился встретиться с главой Белого дома во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

27 апреля лидеры Южной и Северной Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.