Передали в Совбез ООН. США опубликовали доказательства того, что КНДР поставляет оружие России

20 января, 23:26
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Джон Кирби во время брифинга 20 января (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Джон Кирби во время брифинга 20 января (Фото:REUTERS/Leah Millis)

США передали экспертам в Совете безопасности ООН доказательства того, что Северная Корея поставляет России оружие.

Об этом рассказал представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 20 января.

Кирби подчеркнул, что поставки оружия из КНДР прямо нарушают резолюцию Совбеза ООН, и США поделились своими разведданными с группой экспертов по вопросам санкций против Пхеньяна в Совбезе.

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Белый дом в пятницу опубликовал фото от 18 ноября, на которых, по данным США, зафиксированы российские железнодорожные вагоны, курсирующие между Россией и Северной Кореей. По словам Кирби, КНДР доставила в Россию ракеты и снаряды для боевиков ЧВК Вагнера. В Северной Корее это отрицают.

Инфографика: CNN / White House

«Хотя, по нашей оценке, количество материалов, доставленных Вагнеру, не изменило динамику боевых действий в Украине, мы ожидаем, что она [ЧВК] продолжит получать северокорейские системы вооружения», — заявил Кирби.

Представитель Белого дома также сказал, что российский диктатор Путин все чаще обращается за военной поддержкой к Вагнеру, и между ЧВК и минобороны страны-агрессора «нарастает напряженность».

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«Наша информация указывает на то, что у минобороны России есть сомнения в отношении методов вербовки Вагнера. Несмотря на это, мы считаем, что Вагнер, вероятно, продолжит вербовку российских заключенных», — добавил он.

Ранее постоянный представитель США при Совбезе ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Иран и КНДР, уже передавшие России оружие и боеприпасы для войны против Украины, продолжают рассматривать возможности новых поставок.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США ООН КНДР Белый дом Северная Корея Россия-США Совбез ООН Джон Кирби Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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