Передали в Совбез ООН. США опубликовали доказательства того, что КНДР поставляет оружие России 20 января, 23:26 Джон Кирби во время брифинга 20 января (Фото:REUTERS/Leah Millis)

США передали экспертам в Совете безопасности ООН доказательства того, что Северная Корея поставляет России оружие.

Об этом рассказал представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 20 января.



Кирби подчеркнул, что поставки оружия из КНДР прямо нарушают резолюцию Совбеза ООН, и США поделились своими разведданными с группой экспертов по вопросам санкций против Пхеньяна в Совбезе.



Видео дня

Белый дом в пятницу опубликовал фото от 18 ноября, на которых, по данным США, зафиксированы российские железнодорожные вагоны, курсирующие между Россией и Северной Кореей. По словам Кирби, КНДР доставила в Россию ракеты и снаряды для боевиков ЧВК Вагнера. В Северной Корее это отрицают.

Инфографика: CNN / White House

«Хотя, по нашей оценке, количество материалов, доставленных Вагнеру, не изменило динамику боевых действий в Украине, мы ожидаем, что она [ЧВК] продолжит получать северокорейские системы вооружения», — заявил Кирби.

Представитель Белого дома также сказал, что российский диктатор Путин все чаще обращается за военной поддержкой к Вагнеру, и между ЧВК и минобороны страны-агрессора «нарастает напряженность».

«Наша информация указывает на то, что у минобороны России есть сомнения в отношении методов вербовки Вагнера. Несмотря на это, мы считаем, что Вагнер, вероятно, продолжит вербовку российских заключенных», — добавил он.

Ранее постоянный представитель США при Совбезе ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Иран и КНДР, уже передавшие России оружие и боеприпасы для войны против Украины, продолжают рассматривать возможности новых поставок.