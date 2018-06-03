КНДР получит послабление только после "поддающегося проверке и необратимого шага к денуклеаризации" - глава Пентагона

Глава Пентагона Джеймс Мэттис на саммите в Сингапуре

Северная Корея получит послабление только в том случае, когда она продемонстрирует поддающиеся проверке и необратимые шаги по ядерному разоружению. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис перед началом встречи с южнокорейскими и японскими коллегами, сообщает Reuters.

"Мы можем ожидать, в лучшем случае, ухабистой дороги к переговорам", – отметил Мэттис.

Он также добавил, что США будут продолжать выполнять все резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее.

Встреча президента США и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня на форуме в Сингапуре. 24 мая Трамп объявил, что отменяет встречу.

Он аргументировал свой отказ "враждебными высказываниями" северокорейского лидера, что исключает возможность саммита. Позже Пентагон заявил о готовности ответить на провокации Пхеньяна.

Позже Трамп заявил, что запланированный саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все же может состояться.

Спустя восемь дней после отмены саммита, ссылаясь на "враждебность" Пхеньяна, Трамп объявил о решении продолжить встречу после размещения посланника Кима в Белом доме, сказав, что он ожидал "очень позитивного результата" с Северной Кореей.