КНДР похищает граждан Японии: премьер Синдзо Абэ намерен обговорить проблему с Трампом

Глава правительства Японии Синдзо Абэ намерен во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом поднять тему похищений Северной Кореей своих граждан.

Об этом он заявил в пятницу, 30 марта, передает DW.

"Я планирую посетить Соединенные Штаты в следующем месяце и провести встречу с президентом Трампом... В частности, я хотел бы объяснить позицию Японии по вопросу похищений", - сказал премьер-министр.

Как отмечается, в 2002 году КНДР признала, что в период 1970-1980 годов похитила 13 граждан Японии с целью подготовки шпионов.

В свою очередь японские власти полагают, что похищенных было гораздо больше.

Ранее сообщалось, что в мае должна состояться встреча между главой Белого дома Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.