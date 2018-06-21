КНДР передала США останки погибших в ходе Корейской войны американских воинов

Договоренность о возвращении останков была достигнута в ходе саммита США-КНДР в Сингапуре

Власти Северной Кореи передали американской стороне в рамках договоренностей, достигнутых в Сингапуре, останки около двух сотен военнослужащих, которые погибли во время Корейской войны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи со своими политическими сторонниками в штате Миннесота, передает Укринформ.

"Мы вернули останки наших погибших героев. Сегодня (останки) двухсот из них были возвращены", - заявил американский президент.

Как подчеркнул Трамп, это было осуществлено во исполнение договоренностей, достигнутых во время его встречи 12 июня с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Всего около 7,7 тысячи американских военнослужащих числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов.