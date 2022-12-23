США поднимут вопрос закупки Россией оружия у КНДР на Совбезе ООН — постпред 23 декабря, 11:19 Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что использование Россией оружия КНДР и Ирана вызывает презрение (Фото:Mike Segar/Reuters)

США подтверждают поставки оружия КНДР для России, чтобы наносить удары по Украине, и намерены поднимать этот вопрос, а также поставки вооружений из Ирана, на Совбезе ООН.

Об этом сообщила постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

«То, что Россия, постоянный член Совбеза ООН, использует оружие, приобретенное у КНДР и Ирана — в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН — для продолжения агрессивной войны против Украины, вызывает презрение», — отметила она.

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Томас-Гринфилд подтвердила, что оружие Северной Кореи передали наемникам ЧВК Вагнер. Она заявила, что отчасти из-за западных санкций и экспортного контроля ЧВК ищет по всему миру поставщиков оружия для поддержки своих военных операций в Украине.

По оценкам США, количество материальных средств, поставленных российским наемникам, не изменит динамику боевых действий в Украине, но Вашингтон обеспокоен тем, что КНДР планирует поставить еще больше военной техники России.

2 ноября телеканал CNN сообщил, что США обвинили Северную Корею в тайных поставках России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины. В КНДР это отрицают.

Пресссекретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что Россия сейчас пытается найти боеприпасы в таких странах, как Иран и Северная Корея. В Госдепе подтвердили, что Пхеньян тайно передает Москве боеприпасы.

22 декабря Reuters сообщило, что боевики ЧВК Вагнер получили оружие из Северной Кореи для продолжения полномасштабной войны РФ против Украины. В КНДР снова отрицают и эти поставки.