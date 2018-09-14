14 сентября 2018, пятница

КНДР ответила США на обвинения в кибератаках

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В КНДР заявили, что мужчины, который попал под санкции Вашингтона, не существует

В КНДР заявили, что мужчины, который попал под санкции Вашингтона, не существует

Северная Корея назвала обвинения США о том, что КНДР несет ответственность за кибератаки в 2014 и 2017 годах, "клеветой", сообщает Reuters.

В заявлении отмечается, что мужчины, который попал под санкции Вашингтона, не существует.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против северокорейской компании и гражданина КНДР за проведение кибератак.

Как сообщалось, санкции в отношении Парка Джин Хиока (Park Jin Hyok) введены в связи с его участием во взломе серверов кинокомпании Sony Pictures в 2014 году, а также в распространении вируса-шифровальщика WannaCry в 2017 году. Хиок работал на компанию Korea Expo Joint Venture, контролируемую властями КНДР и связанную с киберпреступностью.

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