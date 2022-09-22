КНДР заявила, что не поставляет оружие или боеприпасы в Россию 22 сентября, 10:20 Ким Чен Ын выступает в Пхеньяне (Фото:KCNA via REUTERS)

КНДР заявила, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы стране-агрессору России и не планирует этого делать.

Об этом сообщает The Guardian.

Власти Северной Кореи утверждают, что «безрассудные» заявления в США о продажах оружия якобы «были попыткой запятнать ее имидж».

«Никогда раньше не экспортировали оружие или боеприпасы в Россию и не планируем их экспортировать», — сказано в официальном сообщении КНДР.

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По данным разведки США, Россия покупает «миллионы артиллерийских снарядов и ракет» в Северной Корее, что может свидетельствовать как об ударе западных санкций по военно-промышленному комплексу РФ, так и о ее неспособности производить достаточное количество даже простейшего оружия для войны с Украиной.



СМИ сообщали, что на фоне своих колоссальных военных потерь в Украине и санкционных ограничений кремлевский режим пытается договориться о военной помощи с государствами-изгоями.

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