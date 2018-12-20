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КНДР не откажется от ядерного оружия, пока этого не сделают США

Сегодня, 10:31
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КНДР требует от США первыми устранить ядерную угрозу со своей стороны

В Северной Корее заявили, что не будут проводить денуклеаризацию, если США первыми не устранят ядерную угрозу со своей стороны.

Соответствующее заявление распространило Корейское центральное новостное агентство на фоне ядерных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, которые зашли в тупик, сообщает Радио Свобода.

Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Однако, по данным СМИ, чиновники КНДР пытались скрыть от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне сочли, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.

Также, согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.

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Теги:   КНДР Ядерное оружие США

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