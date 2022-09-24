На фоне визита Харрис в Южную Корею. КНДР готовится к испытательному пуску баллистической ракеты с подводной лодки — СМИ 24 сентября, 13:51 Выступление Ким Чен Ына (Фото:North Korea’s Korean Central News Agency (KCNA). KCNA via REUTERS)

КНДР готовится к испытательному пуску баллистической ракеты с подводной лодки, сообщает Yonhap News.

Военные из Южной Кореи заметили действия, которые, вероятно, были подготовкой к запуску ракеты на восточном побережье Северной Кореи.

В Южной Кореи военные повысили уровень боевой готовности и сохраняют бдительность.

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Потенциальная провокация со стороны КНДР происходит в тот момент, когда Южная Корея готовится к визиту вице-президента США Камалы Харрис в Сеул, который запланирован на четверг, 29 сентября.

Официальный представитель правительства США сообщил, что Северная Корея может испытать ядерное оружие во время поездки Харрис в Японию и Южную Корею.



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