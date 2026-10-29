Северная Корея выпустила около десяти баллистических ракет в направлении Японского моря

В четверг, 29 октября, КНДР осуществила массированный запуск около десяти баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря .

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Ракеты были запущены около 12:30 по местному времени из района города Вонсан на восточном побережье КНДР. Они преодолели примерно 250 км.

Реклама

Представитель военных заявил, что, как полагают, во время последнего пуска была задействована 600-миллиметровая реактивная система залпового огня KN-25. Она, по утверждениям Пхеньяна, может быть оснащена тактическими ядерными боеголовками Hwasan-31.

Военные также не исключают, что Северная Корея провела учения с применением других средств поражения, в частности крылатых ракет, беспилотников или реактивной артиллерии меньшего калибра.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов отметил, что военные рассматривают этот шаг как имеющий целью прежде всего «продемонстрировать силу».

28 октября СМИ сообщили, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын потребовал от командования своей армии активизировать военные учения и повысить боевую готовность подразделений. Он назвал это «главной революционной задачей».

«Главная революционная задача командиров рот — завершить боевую подготовку своих подразделений для полной готовности к ведению войны, а путь к её реализации — радикально улучшить напряженную и интенсивную подготовку», — заявил диктатор.

Ранее КНДР разместила у границы с Южной Кореей три самоходные гаубицы калибра 122 мм. Одновременно Пхеньян обратился в Совет Безопасности ООН с обвинениями в адрес Сеула в связи с инцидентом, связанным с миной в демилитаризованной зоне.

Читайте также: Северная Корея заявила об испытаниях двух типов крылатых ракет для подводных лодок

Северокорейское государственное агентство KCNA сообщило, что в воскресенье, 25 октября, представитель КНДР при ООН обвинил Южную Корею в использовании инцидента с миной для представления работ по обустройству границы со стороны Пхеньяна в качестве военного вторжения.

Реклама:

В письме Северная Корея предупредила, что нарушение её суверенитета может повлечь за собой меры самообороны, а Южная Корея будет нести полную ответственность за все последующие последствия.

Это письмо стало ответом на обращение Сеула к Совету Безопасности ООН на прошлой неделе. В нём Южная Корея заявила, что взрыв 21 сентября в демилитаризованной зоне был вызван миной, установленной северокорейскими военными, и представлял собой нарушение Соглашения о перемирии в Корейской войне.

Командование ООН, осуществляющее наблюдение за демилитаризованной зоной, заявило, что мина, установленная Северной Кореей по другую сторону линии разграничения, нарушила условия перемирия. Пхеньян отрицает свою ответственность.

Сеул предложил Северной Корее провести переговоры, чтобы снизить напряженность на границе.

Подобный инцидент произошёл в 2015 году, когда южнокорейские военные пострадали от северокорейских мин. Тогда Сеул возобновил трансляцию антисеверокорейских сообщений через громкоговорители в демилитаризованной зоне, что привело к военному противостоянию. После того как Пхеньян выразил сожаление по поводу инцидента, стороны урегулировали конфликт благодаря договоренности на высоком межкорейском уровне.