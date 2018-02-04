КНДР использует посольство в Берлине для закупки товаров для ядерной программы - спецслужбы Германии

В ФРГ обвинили посольство КНДР в закупках товаров для ядерной программы

Немецкие спецслужбы полагают, что Северная Корея использует свое посольство в Берлине для закупки товаров, необходимых для создания ракет и ядерного оружия, передает DW.

"Мы вынуждены констатировать, что оттуда осуществлялась деятельность, на наш взгляд, связанная с ракетной, а также частично с ядерной программами", - цитирует издание главу Федерального ведомства по охране конституции Ханса-Георга Масена.

Часто речь идет о так называемых товарах двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. В случае обнаружения подобных сделок немецкая контрразведка пресекает их.

"Но мы не можем гарантировать, что все такие случаи могут быть обнаружены и предотвращены", - отметил Масен.

По его словам, Пхеньян, вероятно, приобретает необходимые для своей ракетной программы элементы и через другие страны или на черном рынке.

По данным местного телеканала, Федеральное ведомство по охране конституции получало сведения о закупках для северокорейской ракетной программы в 2016 и 2017 годах.

Ранее сообщалось, что Северная Корея заработала 200 млн долларов на поставках угля и оружия.