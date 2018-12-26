КНДР и Южная Корея провели церемонию символического объединения железных дорог Сегодня, 11:53 447 Цей матеріал також доступний українською Высокопоставленные гости прибыли на церемонию на специальных поездах

В среду, 26 декабря, КНДР и Южная Корея провели церемонию символического объединения железнодорожных систем двух стран, сообщает агентство Yonhap.

Церемония состоялась на станции пограничного города Кэсон, около 10 часов утра, в присутствии высокопоставленных чиновников двух Корей.

Высокопоставленные гости прибыли на церемонию на специальных поездах.

В мероприятии приняли участие официальные представители ООН, России, Китая и Монголии. Представители Южной Кореи и КНДР рассматривают возможность соединения межкорейской железной дороги с Транссибирской магистралью с целью создания транспортного маршрута из Кореи в Европу.

До разделения Кореи Север с Югом соединяли две железнодорожные линии - одна на западе, другая - на востоке. Восстановление западной линии между странами в 2007 году было одним из первых жестов примирения. Сеул выделил около 57 миллионов долларов на программу ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры КНДР.

30 ноября состоялась церемония запуска первого поезда из Южной Кореи.

В апреле 2018 года состоялась историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в пограничной деревне Пханмунджом. Стороны согласились с необходимостью нормализации отношений "ради мира и процветания двух стран". Также стороны анонсировали подписание мирного договора, который формально завершит войну на Корейском полуострове. Ким Чен Ын объявил о намерении отказаться от северокорейской ядерной программы.



