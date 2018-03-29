КНДР и Южная Корея начали переговоры о встрече своих лидеров

Представители КНДР и Южной Кореи начали переговоры о подготовке саммита с участием лидеров двух стран - Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Встреча проходит в пограничной деревне Пханмунджом, сообщает DW.

Делегацию Южной Кореи возглавляет министр объединения, от КНДР на встрече присутствует председатель комитета по мирному объединению. В составе каждой делегации - по три человека.

Саммит с участием глав КНДР и Южной Кореи назначен на конец апреля, в мае может состояться встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Накануне стало известно, что Ким Чен Ын посетил Китай и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.