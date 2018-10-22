КНДР и Южная Корея договорились вывести оружие из демилитаризованной зоны

Южная и Северная Кореи вместе с командованием ООН согласились вывести оружие из Объединенной зоны безопасности в демилитаризованной пограничной зоне.

"Три стороны договорились о проведении мер по выводу огнестрельного оружия и постов охраны в Объединенной зоне безопасности до 25 октября", - цитирует AFP заявление Министерства обороны Южной Кореи после трехсторонних переговоров.

Согласно договоренностям, после демилитаризации часть границы в течение следующих двух дней будет проведена "трехсторонняя совместная проверка".

Объединенная зона безопасности в нежилой деревне Пханмунджом является единственным местом вдоль 250-километровой границы, где военнослужащие из КНДР и Южной Кореи стоят лицом к лицу.

Напомним, в апреле 2018 года состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Ее важнейшим итогом стало совместное заявление двух лидеров, договорившихся о подписании позже в этом году официального мирного договора между Сеулом и Пхеньяном, который формально положит конец Корейской войне 1950-1953 годов.

До сих пор между сторонами существовало лишь перемирие, подписанное в 1953-м.