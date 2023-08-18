Северная Корея готовит запуск межконтинентальной баллистической ракеты 18 августа, 08:28 Вид на испытательный запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-18 (иллюстративное фото) (Фото:KCNA via REUTERS TV/via REUTERS)

Северная Корея готовится осуществить различные военные провокации, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты, по случаю предстоящего трехстороннего саммита Южной Кореи, США и Японии.

Об этом заявил представитель Ю Сан Бом из правящей Партии власти народа, ссылаясь на сообщение Национальной разведывательной службы, сообщает Yonhap.

«В Пхеньяне была обнаружена активная деятельность транспортных средств, поддерживающих запуски межконтинентальных баллистических ракет. Мы постоянно обнаруживаем признаки подготовки к запуску межконтинентальных баллистических ракет, такие как частые перемещения топлива с заводов по производству жидкого топлива», — сказал он.

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Он добавил, что КНДР, вероятно, проведет совместные учения своих Вооруженных сил, которые будут включать испытательный запуск ракеты, которая может быть оснащена тактическим ядерным оружием, учитывая «необычно активные» движения транспортных средств, обнаруженных вокруг объектов производства твердотопливных ракет в Северной Корее.

Сообщается, что также Пхеньян может запустить военный разведывательный спутник в конце августа или в начале сентября накануне 75-й годовщины установления режима, который отмечают 9 сентября, но при условии, если удастся исправить дефекты, замеченные во время предыдущего запуска.

Ранее сообщалось что США на этой неделе проведут саммит с Японией и Южной Кореей, на котором планируется достичь договоренности о создании горячей линии для срочного общения между лидерами трех стран на фоне угрозы со стороны КНДР.

По состоянию на 10 августа Пхеньян уже трижды за год испытал межконтинентальные баллистические ракеты, обвинив Вашингтон и Сеул в «нагнетании напряженности», в частности из-за военных учений и пришвартовки атомной подводной лодки.

12 июля КНДР осуществила самый продолжительный запуск баллистической ракеты.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын нашел способы, как поддерживать экономику своей страны, в том числе и за счет России. Как сообщает Bloomberg, это помогает его режиму жить под санкциями и продолжать работу над ядерной программой.

21 апреля министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявила, что ядерный статус КНДР является «окончательным и необратимым».

В ноябре прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерениях создать самую сильную армию в мире с самым большим ядерным потенциалом.