В КНДР заявили о готовности собрать 800 тысяч солдат для «борьбы против США» 18 марта, 06:14 Ким Чен Ын вместе с дочерью отходят от межконтинентальной баллистической ракеты (Фото:KCNA via REUTERS)

В КНДР заявили, что около 800 тысяч человек якобы вызвались вступить, или повторно зачислиться в вооруженные силы страны для борьбы против США. Заявление было сделано после очередного запуска межконтинентальной баллистической ракеты в четверг, 16 марта.

Об этом сообщает Rodong Sinmun.



КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету Хвасон-17 в ответ на продолжающиеся военные учения США и Южной Кореи.

Северная Корея запустила ракету в море между Корейским полуостровом и Японией за несколько часов до того, как президент Южной Кореи вылетел в Токио на саммит, на котором обсуждались способы противодействия ядерным угрозам КНДР.

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