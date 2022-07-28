КНДР готова к любому военному столкновению с США — Ким Чен Ын

28 июля, 04:33
Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTER)

Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTER)

Северная Корея способна мобилизовать свои силы сдерживания ядерной войны. Страна готова к любому военному столкновению с Соединенными Штатами.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время выступления на мероприятии в честь 69-й годовщины перемирия в Корейской войне, пишет Reuters.

Ким Чен Ын также осудил администрацию Южной Кореи Юн Сук Ёля, заявив, что любые попытки упреждающего удара по Пхеньяну будут встречены суровым ответом и даже уничтожением.

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Северная Корея в последние месяцы испытала гиперзвуковые ракеты и ракеты, которые, по ее словам, могут нести тактическое ядерное оружие.

5 июня КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности по направлению к Восточному морю по крайней мере из двух точек. Это уже 18-й запуск этого года. Он состоялся на следующий день после того, как Сеул и Вашингтон завершили свои совместные учения вблизи полуострова с участием американского авианосца.

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После чего Южная Корея и США выпустили восемь баллистических ракет в Восточное море.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США КНДР Ким Чен Ын Северная Корея

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