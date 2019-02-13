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КНДР дала согласие на проверку ядерных объектов инспекторами МАГАТЭ - СМИ

Сегодня, 07:09
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EPA

Cроки и места проведения инспекций будут обговариваться на последующих переговорах США и КНДР

КНДР дала согласие на проверку ее ядерных объектов инспекторами Международного агентства по атомной энергии.

Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на южнокорейский источник.

"В ходе недавних переговоров представителей США и Северной Кореи в Пхеньяне была достигнута предварительная договоренность, согласно которой инспекторам МАГАТЭ в соответствующее время будет предоставлен доступ на ядерные и ракетные полигоны КНДР для контроля процесса денуклеаризации", - говорится в сообщении.

По словам источника газеты, сроки и места проведения инспекций будут обговариваться на последующих переговорах США и КНДР на рабочем уровне. Пхеньян также гарантировал безопасность инспекторов и невмешательство в проверки.

В администрации президента Республики Корея не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что в 2018 году США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Однако, по данным СМИ, чиновники КНДР пытались утаить от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне полагали, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.

Теги:   Ядерное оружие МАГАТЭ КНДР

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