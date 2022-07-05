«Угроза убийства». Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, сбежала из страны после выхода из Роснефти — The Washington Post 5 июля, 18:46 В 2018 году танец Владимира Путина и Карин Кнайсль обсуждали все мировые СМИ (Фото:Roland Schlager/Pool via Reuters)

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула республику из-за получения угроз убийства и отказывается давать интервью, сообщает The Washington Post.

При этом неизвестно, куда эмигрировала Кнайсль.

«В сообщениях, адресованных репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, что не дает интервью и эмигрировала из Австрии из-за угрозы убийства», — говорится в публикации.

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Имя Карин Кнайсль стало широко известным в России после того, как в 2018 году президент РФ Владимир Путин посетил ее свадьбу, тогда Кнайсль еще занимала пост министра иностранных дел. Глава государства пробыл на торжестве всего час, однако успел присутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост по-немецки и станцевать с невестой.

В начале марта прошлого года бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль выдвинули в совет директоров Роснефти.

В августе 2018 года на ее свадьбе присутствовал российский диктатор Владимир Путин.

Как сообщалось, он поздравил молодоженов букетом цветов и станцевал с невестой. Также Путин привез с собой государственный Кубанский казачий хор.

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