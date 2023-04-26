Битва за Бахмут: британская разведка назвала ключевое событие прошлой недели 26 апреля, 09:26 Тяжелые бои продолжаются в западных районах Бахмута (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

По данным британской разведки, в западных районах Бахмута Донецкой области продолжаются тяжелые ближние бои.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что ключевым событием последней недели стали бои на окраинах города, особенно в районе села Хромово, поскольку Украина стремится сохранить контроль над своим маршрутом снабжения 0506.

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Другие варианты снабжения украинских сил в Бахмуте осложнены распутицей на грунтовых дорогах.

«Поскольку город подвергается атакам уже более 11 месяцев, украинская оборона Бахмута стала одним из элементов гораздо более глубокой оборонительной зоны, в которую входит город Часов Яр на западе», — говорится в сообщении.

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25 апреля представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Бахмут становится «образцом военного позора» России.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от Бахмута, потому что это расширит фронт.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 21 апреля рассказала, что ожесточенные бои за Бахмут продолжаются, российские оккупанты атакуют и уничтожают здания, защитники города обороняются и проводят штурмы.

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года.