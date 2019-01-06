Ключ к сохранению ДРСМД находится в России - Маас Сегодня, 15:28 123 Цей матеріал також доступний українською Если Россия хочет сохранить договор, она должна сейчас приступить к разоружению - Маас

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас возложил ответственность за нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности на Москву.

Заявление министра приводит издание Welt am Sonntag.

“Ключ к сохранению договора о ракетах средней и меньшей дальности находится в Москве. Россия нарушила договор, разработав запрещенную крылатую ракету и включив ее в свои вооруженные силы. Если Россия хочет сохранить договор, она должна сейчас приступить к разоружению, которое поддается контролю”, - сказал Маас.

Он также отметил важность договора для безопасности Европы в целом и Германии в частности.

Напомним, в октябре прошлого года президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из ДРСМД, который был заключен между США и СССР в 1987 году. Главным обоснованием такого шага является тот факт, что Россия нарушает соглашение, предусматривающее отказ от всех наземных систем среднего и меньшего радиуса действия с дальностью от 500 до 5500 км.