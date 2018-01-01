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Клинтон призвала страны G7 требовать от России немедленного освобождения украинских моряков

Сегодня, 01:24
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Хиллари Клинтон

Бывшая государственный секретарь и кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон обратилась к странам Большой семерки - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии - с призывом требовать от России немедленного освобождения украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива.

"Захват Россией на прошлой неделе трех украинских кораблей и 24 членов экипажа в Керченском проливе - существенная военная эскалация со стороны РФ в отношении Украины и последняя попытка России контролировать главные районы в Украине и вокруг нее", - написала Клинтон на своей странице в Twitter.

По ее мнению, действия РФ грубо нарушают соглашение, позволяющее свободный проход кораблей через Керченский пролив.

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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины. 

 В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона. 

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.  

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Теги:   Украинские моряки Украина Хиллари Клинтон Большая семерка Россия

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