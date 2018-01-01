Клинтон призвала страны G7 требовать от России немедленного освобождения украинских моряков
Бывшая государственный секретарь и кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон обратилась к странам Большой семерки - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии - с призывом требовать от России немедленного освобождения украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива.
"Захват Россией на прошлой неделе трех украинских кораблей и 24 членов экипажа в Керченском проливе - существенная военная эскалация со стороны РФ в отношении Украины и последняя попытка России контролировать главные районы в Украине и вокруг нее", - написала Клинтон на своей странице в Twitter.
По ее мнению, действия РФ грубо нарушают соглашение, позволяющее свободный проход кораблей через Керченский пролив.
Russia's actions brazenly violate a treaty allowing free passage in the strait and the G7 should hold fast in demanding the sailors 'immediate return.- Hillary Clinton (@HillaryClinton) 4 декабря 2018 г.
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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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