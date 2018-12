Клинтон призвала страны G7 требовать от России немедленного освобождения украинских моряков

"Захват Россией на прошлой неделе трех украинских кораблей и 24 членов экипажа в Керченском проливе - существенная военная эскалация со стороны РФ в отношении Украины и последняя попытка России контролировать главные районы в Украине и вокруг нее", - написала Клинтон на своей странице в Twitter.

По ее мнению, действия РФ грубо нарушают соглашение, позволяющее свободный проход кораблей через Керченский пролив.

Russia's actions brazenly violate a treaty allowing free passage in the strait and the G7 should hold fast in demanding the sailors 'immediate return.