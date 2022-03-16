«Хочу поблагодарить за эту награду»: Хиллари Клинтон отреагировала на санкции России
Хиллари Клинтон (Фото:REUTERS/Mike Segar)
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поиронизировала над санкциями, которые против нее ввела Россия.
У себя в Twitter Клинтон поблагодарила Россию за такую честь в формате речи на церемонии Оскар.
«Хочу поблагодарить российскую академию за эту награду „За жизненные достижения“», — написала она.
15 марта в России заявили, что вводят санкции против Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, Дженнифер Псаки и других высокопоставленных американских чиновников. Так страна-агрессор «ответила» на санкции США против высокопоставленных чиновников России.
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