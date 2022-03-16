«Хочу поблагодарить за эту награду»: Хиллари Клинтон отреагировала на санкции России 16 марта, 13:17 Цей матеріал також доступний українською Хиллари Клинтон (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поиронизировала над санкциями, которые против нее ввела Россия.

У себя в Twitter Клинтон поблагодарила Россию за такую честь в формате речи на церемонии Оскар.

«Хочу поблагодарить российскую академию за эту награду „За жизненные достижения“», — написала она.

15 марта в России заявили, что вводят санкции против Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, Дженнифер Псаки и других высокопоставленных американских чиновников. Так страна-агрессор «ответила» на санкции США против высокопоставленных чиновников России.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.