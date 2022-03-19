Солидарность. Экс-президенты США Буш и Клинтон положили подсолнухи к кресту возле украинской церкви в Чикаго 19 марта, 06:55 Цей матеріал також доступний українською Билл Клинтон и Джордж Буш (Фото:twitter.com/TheBushCenter)

Бывшие президенты США Джордж Буш и Билл Клинтон посетили украинскую церковь в Чикаго, чтобы продемонстрировать солидарность с народом Украины в борьбе за свободу.

Они положили подсолнухи к кресту возле Церкви святых Владимира и Ольги в украинском селе Чикаго.



«Президент Джордж Буш: Америка солидарна с народом Украины, который борется за свою свободу и свое будущее», — говорится в публикации Буша.

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