Солидарность. Экс-президенты США Буш и Клинтон положили подсолнухи к кресту возле украинской церкви в Чикаго

19 марта, 06:55
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Билл Клинтон и Джордж Буш (Фото:twitter.com/TheBushCenter)

Билл Клинтон и Джордж Буш (Фото:twitter.com/TheBushCenter)

Бывшие президенты США Джордж Буш и Билл Клинтон посетили украинскую церковь в Чикаго, чтобы продемонстрировать солидарность с народом Украины в борьбе за свободу.

Они положили подсолнухи к кресту возле Церкви святых Владимира и Ольги в украинском селе Чикаго.

«Президент Джордж Буш: Америка солидарна с народом Украины, который борется за свою свободу и свое будущее», — говорится в публикации Буша.

Видео дня
https://twitter.com/TheBushCenter/status/1504931611254661122
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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Чикаго Билл Клинтон Джордж Буш Война России против Украины

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