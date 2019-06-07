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Климпуш-Цинцадзе раскритиковала заявление Зеленского об активизации боевиков на Донбассе

Вчера, 13:46
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Климпуш-Цинцадзе раскритиковала заявление Зеленского об активизации боевиков на Донбассе - фото

НВ

Зеленский должен дать исчерпывающее объяснение — Климпуш-Цинцадзе

Президент Украины Владимир Зеленский должен объяснить свое заявление о том, что Россия потеряла контроль над своими боевиками на Донбассе, сказала вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Если президент считает, что на оккупированных территориях востока Украины что-то может происходить без ведома Кремля, то это катастрофа. Еще больший ужас заключается в том, что РФ в заявлении президента выглядит почти стабилизирующей стороной. Это то, что хочет слышать Путин», — написала она.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что Зеленский должен объяснить заявление «быстро и исчерпывающе».

«Иначе это капитуляция, которую общество не воспримет. Президент должен осознавать опасности, которым он подвергает государство», — резюмировала вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов позиций ВСУ из запрещенных минскими соглашениями калибров погибли четверо украинских военных, еще 10 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что данная эскалация «свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками».

По его словам, обстрелы украинских военных являются попыткой «сорвать процесс переговоров о прекращении огня».

Теги:   Иванна Климпуш-Цинцадзе Россия Владимир Зеленский ООС Война на Донбассе

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