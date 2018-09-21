Климкин: Закон об образовании натолкнул нас на работу с национальными меньшинствами

Климкин: Если бы Закона об образовании не было бы в таком виде, его нужно было бы сделать

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил в эфире Радио НВ, что украинский Закон об образовании, который спровоцировал конфликт с Венгрией, столкнул украинские власти с необходимостью создания политики в отношении национальных меньшинств.

"Я очень часто говорю, что если бы Закона об образовании не было бы в таком виде, его нужно было бы сделать, поскольку это натолкнуло нас на очень последовательную и хотя бы какую-то серьезную работу по нашим национальным меньшинствам, в том числе венгерского", - сказал глава МИД Украины.

Он отметил, что в настоящее время в Украине нет никакой последовательной и скоординированной политики по вопросу национальных меньшинств.

"Мы должны ее сделать и должны ее реализовать, иначе.. Этот вопрос - не просто вызов, если хотите, национальной безопасности, это фундаментальный вопрос национальной безопасности", - заявил Климкин.

Напомним, 28 сентября 2017 года в Украине вступил в силу Закон об образовании.

Новый закон об образовании раскритиковали Румыния и Молдова. МИД Венгрии подал жалобы в ОБСЕ, ООН и Евросоюз в связи с реформой образования в Украине.

10 октября 2017 глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что новый закон Украины об образовании существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако в Совете Европы украинский закон оценили положительно. Не поддержала претензии Венгрии и Венецианская комиссия.