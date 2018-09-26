Климкин заявил об отсутствии согласия с Сийярто в вопросе выдачи венгерских паспортов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал безрезультативными переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто о выдаче венгерских паспортов жителям Закарпатской области.

Встреча между руководителями МИД Украины и Венгрии состоялась сегодня, 26 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ.

"Мы в результате часовой дискуссии не достигли согласия относительно того, каким образом толковать этот инцидент. Я предложил господину Сийярто самому отозвать консула, и я так понимаю, что он не согласен. Если соответствующего решения на днях не произойдет, он [венгерский консул] поедет домой, безусловно", - заявил Климкин.

По словам украинского министра, венгерская сторона в своих объяснениях использует риторику, присущую Москве, в частности, говорит о "сознательном преследовании венгерской общины" в Украине. При этом Климкин исключил антивенгерские настроения в Украине, заявив, что власти "всегда пытались помочь венгерский общине чувствовать себя хорошо".

Климкин добавил, что Венгрия фундаментально нарушает украинское законодательство и международное право, в частности Венскую Конвенцию о консульских сношениях. "Будапешт должен отозвать своего консула, в противном случае это сделает украинская сторона", - подчеркнул министр.

. @PavloKlimkin Проблема не только в выдаче паспортов. #Венгрия фундаментально нарушает украинское законодательство и международное право, в частности Венскую Конвенцию о консульских сношениях. #Будапешт должен отозвать своего консула, в противном случае это сделает украинская сторона. - MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) 26 сентября 2018 г.

Напомним, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед началом переговоров со своим украинским коллегой Павлом Климкиным пообещал зеркальные меры в случае высылки Киевом венгерского консула из-за раздачи паспортов в Берегово.

В Украине поднялся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).

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В Министерстве иностранных дел Украины пообещали проверить это видео. А глава ведомства Павел Климкин заявил, что если эта информация подтвердится, то МИД примет решение о высылке консула Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.