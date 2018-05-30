Климкин в Совбезе ООН: Россия должна ответить за смерть 15-летней девочки на Донбассе

Климкин рассказал о преступлениях России на Донбассе в Совбезе ООН

Россия должна понести ответственность за смерть 15-летней девочки в поселке Железное на Донбассе, заявил министр иностранных дел Павел Климкин на заседании Совбеза ООН, пишет Униан.

"Три дня назад ей исполнилось пятнадцать, она погибла во дворе ее дома от снаряда калибром 122-мм, запрещенного Минскими соглашениями, выпущенного российским ставленником", - сказал он.

При этом министр показал фотографию девочки.

"Я лучше спрошу российскую делегацию - этот снаряд из так называемого последнего гуманитарного конвоя, или российские ставленники купили тяжелые боеприпасы и вооружение в местных супермаркетах?" - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Климкин подчеркнул, что за такие действия Россия должна нести особую ответственность.

Напомним, под Торецком от крупнокалиберного снаряда боевиков в собственном дворе погибла 15-летняя девочка. Девочку звали Дарья, она училась в 9 классе общеобразовательной школы №7 и только три дня назад отпраздновала свой день рождения.